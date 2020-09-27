Fenerbahçe'de Thiam, Valencia ve Samatta üçlüsü!

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Erol Bulut, sarı-kırmızılılara karşı forvette Samatta’yı, kanatlarda da Thiam ile Valencia’yı denedi. Hücumdaki yeni üçlü, 2013-14 sezonunda şampiyonluğu sağlayan Kuyt, Webo, Sow ve Emenike hattını akıllara getirdi.

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kadro büyük ölçüde şekillendi.

Sarı-lacivertliler yeni transferlerin de oynayacağı farklı bir kadro ile sahada yer almayı planlıyor.

Özellikle Mbwana Samatta’nın gelişi ile birlikte hücum hattı güçlendi.

Teknik direktör Erol Bulut ileri uçta Samatta’ya forma verirken kanatlarda ise Thiam ile Valencia’yı deniyor.

Bu üçlünün dinamik yapısından faydalanmak isteniyor.







Özellikle önde baskı yapıp rakip savunmayı hataya zorlayabilecek bir yapı oluşturma planı mevcut.

Erol Bulut’un istediği verimi alması durumunda diğer maçlarda da bu üçlüyü bir arada oynatmayı planladığı ifade edildi.

2013-14 sezonunda şampiyon olan kadroda Kuyt, Sow, Emenike ve Webo’nun ön tarafta yaptığı işlerin benzerini bu üçlünün yapması hedefleniyor. Ayrıca transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, oluşan bu 3 hücum üçlüsüne yeni alternatiflerin de katılması bekleniyor.



Öte yandan derbide savunma da büyük önem taşıyacak. Fenerbahçe’nin savunmasında Marcel Tisserand sürprizi yaşanabilir. Wolfsburg’tan transfer edilen tecrübeli futbolcu bu haftaki çalışmalarda ilk 11’de denendi.

Erol Bulut’un alınması için ısrarcı olduğu Tisserand’ın Zanka’nın yerine forma giyme ihtimali yüksek. Derbi öncesinde hücum kadar defansa da büyük önem veriliyor.

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