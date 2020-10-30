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30.10.2020 - 14:21 | | İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe'de Tisserand antrenmanda yer almadı

Süper Lig’in 7'nci haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Tisserand antrenmanda yer almadı
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Savunma oyuncusu Marcel Tisserand ise karın ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almadı.
Sarı lacivertli takım, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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