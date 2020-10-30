Fenerbahçe'de Tisserand antrenmanda yer almadı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Savunma oyuncusu Marcel Tisserand ise karın ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

Sarı lacivertli takım, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.