Fenerbahçe’de Topuk Yaylası planı

Fenerbahçe’de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor.



Sarı-lacivertliler 12 Haziran’da başlaması beklenen lig maçlarına nasıl hazırlanacağına karar verecek. Bunun için birçok alternatif plan üzerinde duruluyor.



Bunlardan biri de hazırlıkların kulübün Düzce’de bulunan tesisleri; Topuk Yaylası’nda gerçekleşmesi.

Burada takımın dışarıdan tamamen izole edilmesi söz konusu. Ancak kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.

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