27.04.2020 - 07:00 |
Fenerbahçe’de Topuk Yaylası planı
Fenerbahçe’de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor. Kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.
Fenerbahçe’de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor.
Sarı-lacivertliler 12 Haziran’da başlaması beklenen lig maçlarına nasıl hazırlanacağına karar verecek. Bunun için birçok alternatif plan üzerinde duruluyor.
Bunlardan biri de hazırlıkların kulübün Düzce’de bulunan tesisleri; Topuk Yaylası’nda gerçekleşmesi.
Burada takımın dışarıdan tamamen izole edilmesi söz konusu. Ancak kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.
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