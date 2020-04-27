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27.04.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe’de Topuk Yaylası planı

Fenerbahçe’de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor. Kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.

Fenerbahçe’de Topuk Yaylası planı

Fenerbahçe’de saha çalışmaları için plan ve programlar üzerinde çalışılıyor.

Sarı-lacivertliler 12 Haziran’da başlaması beklenen lig maçlarına nasıl hazırlanacağına karar verecek. Bunun için birçok alternatif plan üzerinde duruluyor.

Bunlardan biri de hazırlıkların kulübün Düzce’de bulunan tesisleri; Topuk Yaylası’nda gerçekleşmesi.
Burada takımın dışarıdan tamamen izole edilmesi söz konusu. Ancak kesin karar süreç biraz daha izlendikten sonra verilecek.

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Fenerbahçe’de Topuk Yaylası planı

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