Fenerbahçe'de umut veren kulübe

SENAD OK

Fenerbahçe devre arası transferinde sadece kadrosuna Simon Falette’yi dahil edebildi. Özellikle sol bek ve hücum bölgesine takviye isteyen teknik heyetin bu talepleri takımın limit problemi sebebiyle gerçekleşmedi.

Şampiyonluk yolunda sadece iskelet kadro değil kulübeden oyuna katkı verecek isimlerin de önemi büyük. Burada da öne çıkan isimler ise şu şekilde sıralandı:



Mevlüt Erdinç:

Muriç’e alternatif olmakta çok zorlanıyordu. Maç ve özgüven eksikliği sebebiyle beklentilerden uzaktı. Kupa maçları, devre arası kampı ve son olarak Kırklareli maçıyla kendini toparladı. Teknik heyet artık daha ümitli.



Miha Zajc:

Geçirdiği ciddi sakatlık sonrası toparlanmaya başladı. Özellikle gol gereken maçlarda Zajc’ın önemi büyük. Hamle oyuncusu olarak hem oyun kurabiliyor hem de geriden gelip tehlikeli bölgede topla buluşuyor.



Mehmet Ekici:

İlk yarıda liste dışı olması sebebiyle hâlâ eksiği bulunuyor. Hamle oyuncusu olarak son 15-20 dakikada ise klasını ve farkını hissettirebilir. Özellikle duran toplardan takıma katkı verme ihtimali yüksek.



Ferdi Kadıoğlu:

Sürekli oynayamadığı için yaşadığı sıkıntıyı büyük ölçüde atlattı. Ersun Yanal onu kademeli olarak takıma katmayı başardı. Artık 60’tan sonra oyuna girebileceğini biliyor. Bu nedenle kendisini hazır tutuyor ve bu bölümlere konsantre oluyor.

Gol gerekiyor

Sarı-lacivertli takımın şampiyon olması için maç kazanması ve üretken olması lazım. Gol bulmadan, maç kazanılması ve hedefe gidilebilmesi mümkün gözükmüyor. Bu yüzden hücuma yönelik olarak yedek kulübesi önem taşıyor. Bazı çözülemeyen maçlarda bu isimlerden bir ya da birkaçının girip maçı çözmesi söz konusu olabilir. Teknik heyet artık ilk 11’ini seçse de kulübede belirlenen isimlerin katkısının şampiyonluk yolunda etkili olacağını düşünüyor.