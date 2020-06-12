Fenerbahçe'de varsa yoksa Trabzon!

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Fenerbahçe, 3 ay sonra yeniden bir resmi maça çıkıyor. Süper Lig’de 27. haftada açılışı Kayserispor maçıyla evinde yapacak sarı-lacivertliler, bir yandan kupadaki Trabzonspor karşılaşmasını da düşünüyor.

Hatta teknik heyet ve takım; sezonu kupayla kapatmak istiyor. Bu nedenle 16 Haziran Salı günü Trabzonspor ile kupa yarı final rövanşında sahasında karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarını buna göre yapıyor.

Ancak her şeye rağmen koronavirüs nedeniyle araya bu kadar uzun süre girmesi de önemli bir detay. Bu nedenle Kayserispor karşısında takımın performansı önem taşıyor. Takımın performansı ve fiziksel durumunu görmek için güzel bir fırsat olarak duruyor.

Hatta Trabzonspor maçı öncesi bu mücadelenin bir prova özelliği taşıyacağı biliniyor. Ancak her şeye rağmen Trabzonspor’la yapılacak rövanş düşünülerek hareket ediliyor.

Hatta adalesinde sertleşme problemi olan Vedat Muriç’in de riske edilmemesi düşünülüyor. Mevlüt Erdinç’in forvet hattında denenmesi gündemde.