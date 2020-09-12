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12.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübeye indi!

Süper Lig’de 2020-21 sezonuna resmen başlayan Fenerbahçe’de, yeni transferler ve teknik direktör Erol Bulut görücüye çıktı. Lisansların çıkmasıyla tüm isimler kadroda yer aldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel kulübeye indi!
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Süper Lig’de 2020-21 sezonunu Çaykur Rizespor deplasmanında açan Fenerbahçe, yeni kadrosu ve teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sahaya çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta tüm transferlerine lisans çıkaran sarı-lacivertlilerin kadrosu dikkat çekti.
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam gibi isimler direkt olarak ilk 11’de yer aldı. Jose Sosa, Mauricio Lemos, Enner Valencia, Barış Sungur ve İsmail Yüksek de maç kadrosunda bulunup yedek kulübesinde başladı.
Sadece sakatlıkları olan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak maç kadrosunda bulunmadı. Aynı zamanda Erol Bulut yönetimindeki yeni teknik heyet de gözlerden kaçmadı.
UEFA B-A lisans kursuna giren Volkan Demirel, kulübeye inerken, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Aurelio da Erol Bulut’un yanında oturdu.

Fenerbahçede Volkan Demirel kulübeye indi

Ferdi: Biraz yorgundum
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, biraz yorgun olduğunu aktardı. Ferdi, “1 haftada 3. maçıma çıktım. yorgundum. önemli olan 3 puan ve zaferle dönmekti. Takım için önemli olan buydu. Bizim asıl hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.

Deniz Türüç ise,  "Önemli olan 3 puandı. İyi başlamak istedik lige. Zor bir maç oldu. Saha çok kötüydü. Ona rağmen istediğimiz pozisyon üstünlüğünü sağladık. Top bizdeydi, oyuna biz yön verdik. Her ne kadar geriye düşsek de 2-1 kazanmak daha tatlı oldu." dedi.

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