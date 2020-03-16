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16.03.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Yalçın Koşukavak iddiası

Hoca arayışlarında istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Yalçın Koşukavak iddiası


Hoca arayışlarında istediği sonuca ulaşamayan F.Bahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Federasyonun Zeki Murat Göle’ye verdiği iki maçlık izin Konyaspor karşısında son bulurken pro lisansa sahip bir hoca bulması gereken sarı-lacivertliler arayışını sürdürüyor.

Altay’ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştüğü öğrenilen yönetim bir sonuç alamadı. Çünkü sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay ile devam eden Koşukavak bu sezon kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramıyor.

Fenerbahçede Yalçın Koşukavak iddiası

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