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09.05.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de yeni görev dağılımı!

Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısında bazı isimlerin yeni görevleri belli oldu.

Fenerbahçe'de yeni görev dağılımı!
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Sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz gün yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı isimlerin yeni görevleri belli oldu.

Bu çerçevede futbol ile alakalı olarak yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Kemal Danabaş görevlendirildi. Bu ikili yönetim adına Samandıra’da yer alacak kişiler olarak belirlendi. Başkanvekili Semih Özsoy’un ise basketbol takımı ve futbol takımıyla alakalı sorumlulukları vardı. Basketbol sorumluluğunun Özsoy’dan alındığı ifade edildi.Futbolla ilgili olarak da Özsoy’un artık geri planda olduğu kaydedildi.

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