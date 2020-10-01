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01.10.2020 - 20:44 |

Fenerbahçe'de yeni transfer Cisse antrenmana çıktı!

Fenerbahçe'de yeni transfer i Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Cisse antrenmana çıktı!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla antrenmanlara başladı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Senegalli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı. 

Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Cisse, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçede yeni transfer Cisse antrenmana çıktı

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