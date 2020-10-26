Son dakika - Fenerbahçe'de yeni transferlerin zaferi

Fenerbahçe’de ilk 6 haftalık görüntüde yeni yıldızların başarısı dikkat çekti. 18 transferle sezona hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde bu durum sonuçlara yansıdı. 6 maçta 14 puan toplayan Fenerbahçe’ye yeni yıldızlar hayat verdi.

Samatta, 4 maçta 2 gol atarken, Sosa da 6 haftada 2 gol 2 asistle oynadı. Valencia ve Tisserand da golle tanışırken, Papiss Cisse 1 gol 1 asistle bu süreçte öne çıktı. Gökhan Gönül 1 golle oynarken, Pelkas da 2 maçta 1 gol kaydetti. Ancak esas dikkat çeken isim Caner Erkin oldu.

Tecrübeli sol bek 6 haftada 4 asistle takımının puanlarına direkt etki etti. Ligde gelen 10 golün 9’unu yeni transferler kaydetti.

İç saha başarısı

Teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde hiçbir iç saha maçında Trabzonspor’a mağlup olmadı. Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe’de konuk ettiği bordo-mavililere karşı 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Erol Bulut, 29 Temmuz’da Alanyaspor’da iken kupa finalinde kaybettiği Eddie Newton’a karşı rövanşı aldı.

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