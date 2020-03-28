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28.03.2020 - 09:30 |

Fenerbahçe'de Zanka ve Frey geri dönüyor!

Fenerbahçe'de transfer edildikten sonra bir türlü bekleneni veremeyen ve sonra başka takımlara kiralanan Zanka ve Michael Frey için geri dönüş vakti.

Fenerbahçe'de Zanka ve Frey geri dönüyor!

Sarı-Lacivertliler’in iki yabancı oyuncusu başka takımlarda kiralık. Michael Frey, sezon başında Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg’e gitmişti.

Alman ekibi, 21 lig maçında 4 gol atıp, 4 asist yapan 25 yaşındak iforveti takımda tutmayı düşünmüyor.

Bir diğer kiralık isim ise ara transfer döneminde Düsseldorf’a giden Zanka. Ancak Danimarkalı stoperin de sezon sonunda Fenerbahçe’ye döneceği öğrenildi.

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Fenerbahçede Zanka ve Frey geri dönüyor

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