Fenerbahçe'de Zanka ve Frey geri dönüyor!

Sarı-Lacivertliler’in iki yabancı oyuncusu başka takımlarda kiralık. Michael Frey, sezon başında Almanya 2. Lig takımlarından Nürnberg’e gitmişti.

Alman ekibi, 21 lig maçında 4 gol atıp, 4 asist yapan 25 yaşındak iforveti takımda tutmayı düşünmüyor.

Bir diğer kiralık isim ise ara transfer döneminde Düsseldorf’a giden Zanka. Ancak Danimarkalı stoperin de sezon sonunda Fenerbahçe’ye döneceği öğrenildi.

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