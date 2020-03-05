Fenerbahçe'de Zeki Göle kulübeye daha yakın...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Şu an için takımın Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız çalıştırırken, hafta sonu oynanacak bir Denizlispor maçı var.

Bu maçta takımın başında sahada olması muhtemel üç isim var: Şenol Çorlu, Serdar Dayat ve Zeki Murat Göle...

Çorlu ve Dayat'ın Pro Lisansı, Göle'nin ise UEFA A Lisansı bulunuyor. Fenerbahçe'nin iki hafta boyunca A Lisansına sahip isimle maça çıkma hakkı bulunuyor.

Denizlispor maçı özelinde Zeki Murat Göle'nin kulübede takımı yönetmesi bekleniyor.

Ayrıca sarı lacivertli takımdan bugün yapılan idman bilgilendirmesinde Emre Belözoğlu'nun da antrenmanı yönettiği belirtildi.

Zico'nun görüntüleri...