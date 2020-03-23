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23.03.2020 - 14:04 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız." denildi.

 

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