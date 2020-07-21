Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde tuttuğu Alpaslan Öztürk için sonunda harekete geçti. Bu sezon takımın en iyilerinden biri olan başarılı oyuncu için Göztepe’ye Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra 1 milyon Euro (7 milyon 860 bin TL) önerildi. Alpaslan’ın Sarı-Lacivertliler’e imza atmayı çok istediği öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde 27 yaşındaki savunmacıyla yapılacak pazarlıkların kısa sürmesi bekleniyor. Göztepe Yönetimi ise teklife hemen yanıt vermek istemiyor. Sezon sonunda teknik direktör değişimine gitmeye hazırlanan İzmir ekibi, son kararı yeni gelecek hocaya bırakabilir.

Yeni sezon öncesinde transferde ağırlığı Süper Lig’in yıldızlarına veren Sarı- Lacivertliler, Kasımpaşa’nın yıldızını listeye ekledi. Forvette ve kanatlarda görev yapan Thiam Mame, bu sezon ligde 24 maçta 11 gol ve 3 asistlik son derece başarılı bir performans sergiledi.Çok yönlü bir oyuncu olması ve ligde kendini kanıtlaması nedeniyle Thiam, Fenerbahçe için öncelikli hedef haline geldi. Yönetimin, Kasımpaşalı yöneticilerle görüşerek 27 yaşındaki oyuncunun şartlarını soracağı öğrenildi.

Ayrıca Thiam’ın menajeriyle de ilk temasın kısa sürede kurulması bekleniyor.

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