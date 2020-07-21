Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
21.07.2020 - 08:38 | | Fanatik

Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Mert Hakan Yandaş’ı bitiren, Caner Erkin ve Gökhan Gönül konusunda önemli mesafe kat eden Fenerbahçe, transferde yine Süper Lig’in yıldızlarının peşinde. Kanarya, Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
ABONE OL

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde tuttuğu Alpaslan Öztürk için sonunda harekete geçti. Bu sezon takımın en iyilerinden biri olan başarılı oyuncu için Göztepe’ye Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra 1 milyon Euro (7 milyon 860 bin TL) önerildi. Alpaslan’ın Sarı-Lacivertliler’e imza atmayı çok istediği öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde 27 yaşındaki savunmacıyla yapılacak pazarlıkların kısa sürmesi bekleniyor. Göztepe Yönetimi ise teklife hemen yanıt vermek istemiyor. Sezon sonunda teknik direktör değişimine gitmeye hazırlanan İzmir ekibi, son kararı yeni gelecek hocaya bırakabilir. 

Fenerbahçeden Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu

Yeni sezon öncesinde transferde ağırlığı Süper Lig’in yıldızlarına veren Sarı- Lacivertliler, Kasımpaşa’nın yıldızını listeye ekledi. Forvette ve kanatlarda görev yapan Thiam Mame, bu sezon ligde 24 maçta 11 gol ve 3 asistlik son derece başarılı bir performans sergiledi.Çok yönlü bir oyuncu olması ve ligde kendini kanıtlaması nedeniyle Thiam, Fenerbahçe için öncelikli hedef haline geldi. Yönetimin, Kasımpaşalı yöneticilerle görüşerek 27 yaşındaki oyuncunun şartlarını soracağı öğrenildi.

Ayrıca Thiam’ın menajeriyle de ilk temasın kısa sürede kurulması bekleniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer haberleri | 2 Süper Lig yıldızı gündemde!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başakşehir'in şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı konuştu!

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

Melih Mahmutoğlu ve sevgilisinin motor keyfi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
    Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
  2. Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
    Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
  3. Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
    Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
  4. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
  5. Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!
    Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Sıradaki Haber