Fenerbahçe'den Berat Özdemir için 2 milyon Euro

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin son dönemde parlayan geç yıldızı Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Laciveritli takım bu transferi gerçekleştirirse Ozan Tufan'ı satmayı düşünüyor.

Ozan’ın yerine Berat Özdemir!

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği’nin kapısını aşındırıyor. Türkiye'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, sözleşmesi devam eden “Yeni Ozan Tufan” için Ankara ekibine 2 milyon avro bonservisin yanı sıra oyuncu teklifinde bulundu.

Berat’ın takıma katılması halinde Ozan Tufan’a gelen teklifler daha rahat değerlendirilecek. Genç orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giymiş bir de gol kaydetmişti.