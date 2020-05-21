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21.05.2020 - 11:44 |

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'En büyük kupa' göndermesi

Fenerbahçe, basketbol takımının Euroleague şampiyonu oluşunun yıl dönümünü kutlamak için attığı tweette ezeli rakibi Galatasaray gönderme yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'En büyük kupa' göndermesi
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Fenerbahçe Beko, 2016-2017 sezonun Final-four finalinde Yunan ekibi Olimpiakos'u 80-64 mağlup ederek Euroleauge şampiyonu olmuş ve tarih yazmıştı.

Bu tarihi günün yıl dönümüde Fenerbahçe bugün bir kutlama tweeti attı. Sarı-lacivertli kulüp tweete şöyle yazdı;

'Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun!

Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Euroleague şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz. #YaşaFenerbahçe'

Kutlama metninin içinde 'Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun!' sözcüğü UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray'a bir gönderme olarak algılandı.

Fenerbahçeden Galatasaraya En büyük kupa göndermesi

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