FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ± Bireysel Performans UzmanÄ± Fatih YÄ±ldÄ±z, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na evde devam eden futbolcularÄ±n antrenman programÄ±yla ilgili bilgiler verdi.Â

Fatih YÄ±ldÄ±z, FB TV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, antrenmanlarla futbolcularÄ±n mevcut virÃ¼s karÅŸÄ±sÄ±nda vÃ¼cut direnÃ§lerini de dÃ¼ÅŸÃ¼rmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Bizim iÃ§in antrenmanÄ±n fiziksel yÃ¶nÃ¼nden daha fazla Ã¶nem arz eden nokta, takÄ±m halinde olabilmek ve bazÄ± ÅŸeyleri paylaÅŸabilmek. Bunun iÃ§in teknik ekiple birlikte bÃ¶yle bir planlama yaptÄ±k. Ligler iÃ§in alÄ±nan erteleme kararÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan bu Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Åžu anda haftanÄ±n 4 gÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Tabii ki bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± uygulayabilmek teorik anlamda kolay gÃ¶rÃ¼nse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay deÄŸil. Birebirken antrenman yaptÄ±rabilmek Ã§ok kolay deÄŸilken, online bir platform Ã¼zerinden bunu kontrol edebilmek gerÃ§ekten o oyuncularÄ±n isteÄŸine, onlarÄ±n Ã¶zverisine baÄŸlÄ± bir durum. Biz, ÅŸu ana kadar bu konuda bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±k. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z gayet keyifli gidiyor."Â

Video kamera sistemi ile gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman programlarÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± da paylaÅŸan Fatih YÄ±ldÄ±z, "Liglerin ertelenme kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren biz, hafta hafta 1 aylÄ±k bir planlama yaptÄ±k. ProgramlarÄ±mÄ±z, her hafta deÄŸiÅŸerek devam ediyor. Daha Ã§ok sporcularÄ±mÄ±zÄ±n mevcut performansÄ±nÄ± korumaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar planladÄ±k. OyuncularÄ±n mevcut salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda vÃ¼cut direnÃ§lerini dÃ¼ÅŸÃ¼rmemeye dikkat ederek bir planlama yaptÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

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