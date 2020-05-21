Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi

Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu olan Emre Belözoğlu transfer listesinin en başına İrfan Can Kahveci'yi yazdı. Takvim'in haberine göre; Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşı olan ve çok beğendiği İrfan Can transferini konuşmak için Medipol Başakşehir kulübü başkanı Gümüşdağ'dan randevu aldığı öğrenildi.

PARA MURİÇ'TEN GELECEK

İrfan Can'ın transferini öncelikli olarak Başkan Ali Koç ile konuşan Emre Belözoğlu, başta Muric olmak üzere futbolcu satışından gelecek paranın bir kısmını İrfan Can'ın bonservisine tahsis edecek.

PAZARLIKLAR SIKI GEÇECEK

24 yaşında olan İrfan Can'ın 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan İrfan Can için Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile sıkı bir pazarlığı girişecek.

GÜMÜŞDAĞ İKNA OLUR MU!

Emre Belözoğlu bu pazarlık sürecinde Başkan Göksel Gümüşdağ ile olan dostluğunu ve İrfan Can Kahveci'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasını ciddi bir koz olarak kullanacak.