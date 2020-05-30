30.05.2020 - 19:18 |
Fenerbahçe'den 'karton taraftar' hamlesi!
Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e de, SÃ¼per Lig'in seyircisiz oynanacak kalan maÃ§larÄ±nda karton taraftar uygulamasÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
SÃ¼per Lig'in seyircisiz oynanacak kalan maÃ§lardaÂ FenerbahÃ§eÂkarton taraftar uygulamasÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re;Â Ãœyeler, kombine sahipleri iÃ§in 99 TL Ã¼cret belirlenirken diÄŸer taraftarlardan 129 TLÂ Ã¼cret alÄ±nacak.
Detaylar birazdan...
Alex, FenerbahÃ§e YÄ±llarÄ± HakkÄ±nda KonuÅŸtu