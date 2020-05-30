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30.05.2020 - 19:18 |

Fenerbahçe'den 'karton taraftar' hamlesi!

Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e de, SÃ¼per Lig'in seyircisiz oynanacak kalan maÃ§larÄ±nda karton taraftar uygulamasÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Fenerbahçe'den 'karton taraftar' hamlesi!
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SÃ¼per Lig'in seyircisiz oynanacak kalan maÃ§lardaÂ FenerbahÃ§eÂkarton taraftar uygulamasÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re;Â Ãœyeler, kombine sahipleri iÃ§in 99 TL Ã¼cret belirlenirken diÄŸer taraftarlardan 129 TLÂ  Ã¼cret alÄ±nacak.

Detaylar birazdan...

FenerbahÃ§eden karton taraftar hamlesi

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