Fenerbahçe'den Max Kruse transferinde play-out faktörü

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ile yolları beklenmedik şekilde ayrılan Max Kruse’nin yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, futbolcunun eski takımına dönme olasılığının da masada olduğu ortaya çıktı. Köln ve Stuttgart’a yaptığı ziyaretler, bu şehirlerin takımlarına transfer olacağı şeklinde yorumlansa da, deneyimli futbolcunun özel işleri nedeniyle buralara gittiği belirlendi.

Heidenheim’ı geçmeleri gerekiyor

Werder Bremen eski futbolcusuna kapıyı tamamen kapatmadı. Max Kruse’nin, Bremen’e transferinin gerçekleşebileceği ancak takımın ligdeki durumuna bağlı olduğu öğrenildi. Bundesliga’yı sondan üçüncü sırada bitiren yeşil-beyazlı takım, ikinci ligi üçüncü tamamlayan Heidenheim ile play-out maçları oynayacak. Werder Bremen Kulübü’nün kümede kalması durumunda, eski futbolcusunun transferini ciddi olarak değerlendireceği belirlendi.

Takımdaki başarısı tasdikli

İkinci lige düşmesi durumunda gelirleri büyük oranda azalacak olan takım, ligde kalması durumunda ise bu transferi gerçekleştirebilecek maddi olanaklara sahip olacak. Ne kadar verim alabileceğini bilmediği yeni bir oyuncuyu kadrosuna katmaktansa, takıma uyumu, teknik ekiple, oyuncularla iyi ilişkileri ve yeşil-beyazlı forma ile başarısı kanıtlanmış Kruse gibi bir isme yatırım yapmanın öne çıkan seçenek olduğu belirtildi.

Werder’e yeşil ışık yakmıştı

İspanya’dan da talipleri olduğu belirtilen Max Kruse ise dün ülkesinde yaptığı açıklamada, futbol hayatına Bundesliga’da devam etmek istediğini açıkça dile getirmişti. Alman futbolcu "Kariyerime Bundesliga'da devam etmek istiyorum. Werder Bremen en güçlü seçenek değil ama tamamen olanaksız da değil" diyerek eski kulübüne yeşil ışık yakmıştı.