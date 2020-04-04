Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den para bekleyen NEC Nijmegen'e müjde!
04.04.2020 - 20:38 |

Fenerbahçe'den para bekleyen NEC Nijmegen'e müjde!

Fenerbahçe'den beklediği parayı alamaması nedeniyle de stat kirasını ödemekte sıkıntı yaşayan NEC Nijmegen kulübüne, belediyeden iyi haber geldi.

Fenerbahçe'den para bekleyen NEC Nijmegen'e müjde!

Onur Dinçer / Skorer

Mali sıkıntı yaşayan ve stadyum kirasını ödemekte sıkıntı çeken NEC Nijmegen Kulübü'ne belediyeden iyi haber geldi. Nijmegen'in de içinde yer aldığı bölgenin gazetesi Gelderlander'in haberine göre kulüp bir süredir mali sıkıntı içerisinde bulunuyor ve Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden kaynaklanan 700 bin euroluk ödemeyi henüz alabilmiş değiller.

Kulübün kullandığı stadyum için 550 bin euroluk yıllık kira bedelini ödemekte sıkıtı çektiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerden beklenen ödemenin de gelmemesiyle ödemede çekilen bu sıkıntı, corona virüs yüzünden şimdilik rafa kalktı. Nijmegen belediyesi, corona süreci yüzünden kulübün nisan içerisinde yapması gereken ödemeyi ağustosa erteledi.

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Wilco van Schaik konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Nijmegen belediyesine çok müteşekkiriz" dedi. Schaik geçtiğimiz hafta da Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir açıklama yapmış ve "10 aydır ödeme bekliyoruz. FIFA şimdi kararını verdi ve Fenerbahçe'nin ödemeyi gerçekleştirmesini bekleyeceğiz. Bu miktarın ödenmemesi finansal olarak bizi çok zorladı. Bu meblağ kaynak için bize çok yardımcı olacak" demişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Maria Sharapova'dan karantina günlerine özel hamle! Cep numarasını paylaştı...

Fenerbahçeden para bekleyen NEC Nijmegene müjde

Fenerbahçeden para bekleyen NEC Nijmegene müjde

Romelu Lukaku'nun Serie A'da Attığı En İyi Beş Gol

    Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Metin Sipahioğlu: 4 Nisan failleri ortaya çıkarılmalıdır

    Metin Sipahioğlu: 4 Nisan failleri ortaya çıkarılmalıdır

    Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj

    Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj  

    Beşiktaş Başkanı Çebi'den Dorukhan açıklaması

    Beşiktaş Başkanı Çebi'den Dorukhan açıklaması

    Göztepe'de Reis uzak kaldı

    Göztepe'de Reis uzak kaldı

    Sıradaki Haber