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19.10.2020 - 12:51 | | AA

Fenerbahçe'den son 5 sezonun en iyi başlangıcı

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdüren Fenerbahçe, son 5 sezonunun en iyi başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe'den son 5 sezonun en iyi başlangıcı
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Geride kalan iki sezonda beklentilerin uzağında kalınmasının ardından teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren ve kadrosunu büyük oranda değiştiren sarı-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna etkili başladı.

Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, hanesine 11 puan yazdırdı. Yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti.

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