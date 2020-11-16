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16.11.2020 - 13:06 |

Fenerbahçe'den son dakika Harun Tekin açıklaması

Fenerbahçe, Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den son dakika Harun Tekin açıklaması
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Fenerbahçe'nin dün Karagümrük ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin'in son durumu belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Harun Tekin'in durumunun çok iyi olduğu ve 3 hafta sonra maske ile antrenmanlara yeniden başlayacağı ifade edildi.

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