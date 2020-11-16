Fenerbahçe'den son dakika Harun Tekin açıklaması

Fenerbahçe'nin dün Karagümrük ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin'in son durumu belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Harun Tekin'in durumunun çok iyi olduğu ve 3 hafta sonra maske ile antrenmanlara yeniden başlayacağı ifade edildi.

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