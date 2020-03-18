Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den taktiksel çalışma
18.03.2020 - 22:45 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'den taktiksel çalışma

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'den taktiksel çalışma

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

 

 

 

 

Nelson Semedo salonda çalıştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ileri bir tarihe ertelendi

FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ileri bir tarihe ertelendi

Kulüpler Birliği'nde hareketli saatler

Kulüpler Birliği'nde hareketli saatler

Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi

Le Mans 24 Saat Yarışı 3 ay ertelendi

Falcao'dan flaş paylaşım...

Falcao'dan flaş paylaşım...

Sıradaki Haber