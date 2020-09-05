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05.09.2020 - 11:41 |

Son dakika | Fenerbahçe'den tarihe geçecek jest! Forma...

Fenerbahçe Kulübü; Alanyaspor, Erzurumspor, Rizespor, Sivasspor, Karagümrük, Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Ankaragücü, Malatyaspor ve Denizlispor takımlarının formalarının Fenerium'dan satılacağını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe'den tarihe geçecek jest! Forma...
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Fenerbahçe Kulübü; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor hariç Süper Lig'de yer alan takımların formalarının Fenerium'da satılacağını ve elde edilen gelirlerin kulüplere iletileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Alanyaspor, Erzurumspor, Rizespor, Sivasspor, Karagümrük, Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Hatayspor, Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Ankaragücü, Malatyaspor ve Denizlispor takımlarının formalarının Fenerium'dan satılacağı ifade edildi.

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