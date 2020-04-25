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25.04.2020 - 13:35 | | TAKVİM

Fenerbahçe'den Trey Thompkins'e astronomik teklif

Fenerbahçe'de basketbol şubesinin geleceğine yönelik tartışmalar sürse de Sarı-Lacivertliler'in Real Madrid'in yıldızı Trey Thompkins'e astronomik bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Trey Thompkins'e astronomik teklif

Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da basketbola ara verilmiş olsa da EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler, Real Madrid forması giyen Trey Thompkins'i önümüzdeki sezon adına kadroya katmak istiyor. ABD'li oyuncunun ismi, 2017-18 sezonunun başında da Fenerbahçe ile anılmıştı.

Arjantin'den PickAndRoll'un haberine göre Real Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Thompkins için Fenerbahçe, Madrid ekibinin teklifini aşacak düzeyde ve astronomik bir teklif yaptığını belirtti.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Madrid'in İstanbul'da Fenerbahçe'yi 94-65 mağlup ettiği maçta 4/4 iki sayılık, 2/2 üç sayılık isabetiyle 14 sayı üreterek öne çıkmıştı.

Henüz tercihini yapmayan Thompkins, salgın sürecinde de Avrupa'da corona virüs testi pozitif çıkan ilk EuroLeague oyuncusu olmuştu.

Real Madrid'den Kobe'ye saygı duruşu...

Fenerbahçeden Trey Thompkinse astronomik teklif

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