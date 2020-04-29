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29.04.2020 - 23:43 | | AA

Fenerbahçeli 2 yÄ±ldÄ±z Avrupa'da en iyi beÅŸe girdi!

FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi beÅŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â FenerbahÃ§eli oyuncular Alina Iagupova ve Cecilia Zandalasini'nin, Avrupa Ligi'nin en iyi beÅŸ oyuncusu arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Fenerbahçeli 2 yÄ±ldÄ±z Avrupa'da en iyi beÅŸe girdi!

Basketbolda FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi beÅŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sarÄ±-lacivertli oyuncular Alina Iagupova ve Cecilia Zandalasini'nin, Avrupa Ligi'nin en iyi beÅŸ oyuncusu arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Organizasyonun internet sitesinde, 2019-2020 normal sezon performanslarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, taraftar, antrenÃ¶r ve medya mensubu oylarÄ±yla ligde yÄ±lÄ±n en iyi beÅŸinin belirlendiÄŸinin aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo'dan Iagupova ve Zandalasini'nin yanÄ± sÄ±ra Alyssa Thomas (ZVVZ USK Prag), Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg) ve Sandrine Gruda'nÄ±n (Famila Schio) da ilk beÅŸe seÃ§ildiÄŸi kaydedildi.

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