Basketbolda FIBA KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi beÅŸi aÃ§Ä±klandÄ±.Â

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sarÄ±-lacivertli oyuncular Alina Iagupova ve Cecilia Zandalasini'nin, Avrupa Ligi'nin en iyi beÅŸ oyuncusu arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Organizasyonun internet sitesinde, 2019-2020 normal sezon performanslarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, taraftar, antrenÃ¶r ve medya mensubu oylarÄ±yla ligde yÄ±lÄ±n en iyi beÅŸinin belirlendiÄŸinin aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo'dan Iagupova ve Zandalasini'nin yanÄ± sÄ±ra Alyssa Thomas (ZVVZ USK Prag), Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg) ve Sandrine Gruda'nÄ±n (Famila Schio) da ilk beÅŸe seÃ§ildiÄŸi kaydedildi.

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