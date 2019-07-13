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13.07.2019 - 23:56 | | AA

Fenerbahçeli 3 isim Çaykur Rizespor kampında!

Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçeli 3 isim Çaykur Rizespor kampında!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Vedat Muric transferine karşılık Fenerbahçe'den Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Vedat Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Mahsun Çapkan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak'ın Erzurum kampına katıldığı belirtildi.

Çalışmalara katılan oyuncular için imza töreninin daha sonra Rize'de düzenleneceği ifade edildi.

 

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