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25.08.2020 - 19:09 | | AA

Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen yeni sezon kampında futbolcular barbekü partisinde bir araya geldi.

Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu
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Fenerbahçe Futbol A Takımı, barbekü partisinde bir araya geldi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen yeni sezon kampında futbolcuların, öğle yemeğinde buluştuğu belirtildi. 

Tesisin bahçesinde gerçekleştirilen ve oyuncular ile teknik heyetin yer aldığı organizasyonun keyifli anlara sahne olduğu aktarıldı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Fenerbahçeli futbolcular barbeküde buluştu

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