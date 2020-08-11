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11.08.2020 - 20:36 | | AA

Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti

Fenerbahçe'de  futbolculara Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.

Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de  futbolcular, hız ve laktat testinden geçti. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre  oyunculara, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.

Öte yandan futbolcuların yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testleri tamamlandı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla  sürdürecek.

Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti

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