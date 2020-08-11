11.08.2020 - 20:36 | | AA
Fenerbahçeli futbolcular hız ve laktat testinden geçti
Fenerbahçe'de futbolculara Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, hız ve laktat testinden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyunculara, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hız ve laktat testi uygulandı.
Öte yandan futbolcuların yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testleri tamamlandı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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