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11.08.2020 - 12:10 | | AA

Fenerbahçeli futbolcular testten geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, bir dizi testten geçti.

Fenerbahçeli futbolcular testten geçti
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre oyuncular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu.

Futbolcular, akşam saatlerinde ise laktat testinden geçecek.

Fenerbahçe'de yarından itibaren günlük antrenman sayısı ikiye çıkacak. Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertliler, kampta ise arttırılmış taktiksel çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçeli futbolcular testten geçti

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