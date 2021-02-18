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18.02.2021 - 18:58 | | AA

Fenerbahçeli yüzücü Deniz Ertan, Olimpiyat vizesi aldı

Fenerbahçeli milli kadın yüzücü Deniz Ertan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı.

Fenerbahçeli yüzücü Deniz Ertan, Olimpiyat vizesi aldı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayan ve 21 Şubat'a kadar devam edecek Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Yarışları'nda mücadele eden milli sporcu, 1500 metre serbest yarışında 16.19.18'lik derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçti ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize almayı başardı.

Deniz, derecesini haziran ayına kadar korursa olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak.

Fenerbahçeli yüzücü Deniz Ertan, Olimpiyat vizesi aldı

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