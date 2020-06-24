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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. ligde mücadele verecek
24.06.2020 - 12:55 | |   İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. ligde mücadele verecek

Fenerbahçe Kulübünün 2. ligde mücadele eden kadın voleybol takımı, yeni sezonda 1. ligde yer alacak.

Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadın voleybol takımı 1. ligde mücadele verecek
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 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonunun, Fenerbahçe'nin 2. lig kadın takımının 1. lige katılımı yönündeki davetinin kabul edildiği bildirildi.

Bu kararın altyapılardan yetişen sporcuların gelişmesi, maç deneyimi kazanarak ileriki yıllarda kulübe ve Türk voleyboluna hizmet etmeleri için kabul edildiği kaydedildi.

Kadınlar 2. Ligi için de altyapıdan daha küçük yaş gruplarından oluşan yeni bir takım kurulması kararının da alındığı vurgulandı.

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