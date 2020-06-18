Fenerbahçe'nin başarısızlığının nedenleri

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de Trabzonspor karşısındaki 3-1’lik yenilgi ve sezonun en önemli maçının kaybedilmesi büyük bir üzüntü yarattı.Son 2 senedir sportif açıdan alınan hatalı kararlar bugünleri hazırladı. 2018-19 sezonunda yapılan 15 transfer ve 3 farklı teknik direktörle; bir ara küme düşme hattına inerek ilk yarıyı 17. sırada kapatan takım; bu sene ise şampiyonluk hedefiyle çıktığı sezonda hatalı kadro mühendisliğiyle sarsıldı. Son 3.5 aydır da yaşanan teknik direktör çıkmazı sonrası kurulan ‘İmece usulü’ teknik ekip; Trabzonspor karşısında sınıfta kaldı.

İşte Fenerbahçe’nin son 2 yılı:

TEKNİK ADAM BELİRSİZLİĞİ: Phillip Cocu ile 3 yıllık hedef parolasıyla başlayan süreç 10 haftada biterken; bir anda takım Erwin Koeman’a emanet edildi. Ancak 4 hafta sonra Koeman gönderilip; Ersun Yanal geldi. Yanal’la ikinci dönem başarısız biterken; 3 aydır yeni bir isim getirilmedi. Altyapı koordinatörü olarak atanan Tahir Karapınar; kariyerinde 10 yıl sonra teknik direktörlük koltuğuna geçti. Yeni hocanın ise ancak sezon sonunda gelebileceği açıklandı.

COMOLLİ HÜSRANI: Ali Koç’un başkanlık seçimindeki en önemli vaatlerinden olan sportif direktörlük ve Damien Comolli; 1.5 sene dolmadan ayrıldı. Comolli’nin transferleri, kararları ve gidiş şekli herkesi şaşırttı. Yeni sezonda düşünülen Emre Belözoğlu ismi halen daha kamuoyuna açıklanmadı.

BAŞARISIZ KADROLAR: Son 2 yılda farklı kadrolar kuruldu. 4 transfer döneminde 29 transfer yapıldı. Ancak Fenerbahçe bu sezonu stopersiz, sağ beksiz ve sol beksiz kapatıyor. Ayrıca geçen yıl 6. olan takım; şu an 7. sırada duruyor. Türkiye Kupası’nda da geçen sene Ümraniyespor’a elenirken; bu yıl da Trabzonspor’a karşı sıkıntı yaşadı.

GELENEKLER BOZULDU: Derbilerde özellikle iç sahada her zaman çok iyi olan Fenerbahçe, bu geleneğini bitirdi. Kulübün prestij olarak çok önem verdiği bu durumda Galatasaray’a karşı 20 yıl, Trabzonspor’a karşı da 23 yıllık seriler son buldu.