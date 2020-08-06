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06.08.2020 - 13:16 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Selçuk Yula anıldı

Sarı-lacivertli takımın efsane futbolcularından Selçuk Yula, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor. Futbol kariyerine Şekerspor'da başlayan Yula, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de çıktığı 160 lig maçında 64 gol attı.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Selçuk Yula anıldı
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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Selçuk Yula, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

Ankara'da 1959 yılında dünyaya gelen Selçuk Yula, futbol kariyerine Şekerspor'da başladı. Yula, 1979 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attı.

Golcülüğü ve penaltı atışlarındaki ustalığıyla öne çıkan Selçuk Yula, sarı-lacivertli takımda 7 sezon top koşturdu. Yula, Fenerbahçe forması altında çıktığı 160 lig maçında 64 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Üst üste iki kez gol kralı oldu

Selçuk Yula, sarı-lacivertli takım ile üst üste iki sezon ligde gol kralı oldu. Yula, 1981-1982 sezonunda 16, 1982-1983 sezonunda da 19 golle ligin en skorer futbolcusu olma başarısı gösterdi.

Selçuk Yula, Fenerbahçe'de 2 lig, birer Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Almanya'ya transfer oldu

Selçuk Yula, 1986 yılında Almanya'nın Blau Weiss Berlin ekibine transfer oldu. Blau Weiss Berlin ile Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 11 maça çıkan Yula, 2 gol kaydetti.

Almanya kariyeri istediği gibi gitmeyen Yula, bir sezon sonra Türkiye'ye dönerek Sarıyer ile anlaştı. Selçuk Yula, Sarıyer'de 4 sezon forma giydikten sonra 1991 yılında transfer olduğu Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Futbolu bıraktıktan 6 yıl sonra 1998'de Yula için jübile maçı yapıldı.

Milli takımda 22 maça çıktı

Selçuk Yula, A Milli Takım'da 22 karşılaşmaya çıktı. Unutulmaz futbolcu, ay-yıldızlı forma altında 4 kez ağları havalandırdı.

Yula, aktif spor yaşamının ardından köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yaptı.

53 yaşında vefat etti

Selçuk Yula, 6 Ağustos 2013'te geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Unutulmaz futbolcunun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

 

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