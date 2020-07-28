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28.07.2020 - 12:00 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay Bayındır

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, genç kaleci Altay Bayındır oldu.

Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay Bayındır
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Sarı-lacivertli takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, kaleci Altay Bayındır aldı. 22 yaşındaki file bekçisi, tamamı ilk 11'de olmak üzere 32 müsabakada oynadı ve 2 bin 880 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçenin en istikrarlısı Altay Bayındır

Altay Bayındır'ı, bir başka Türk oyuncu Ozan Tufan takip etti. Ozan, 33 maçta 2 bin 822 dakikada forma giyerek Altay'ın ardından en çok süreyi aldı. Fenerbahçe'de Altay ve Ozan'ı golcü oyuncu Vedat Muric takip etti. Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir görüntü sergileyen Muric, 32 karşılaşmada 2 bin 671 dakika süre buldu.

En golcüsü Muric

Fenerbahçe'nin ligde bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Vedat Muric oldu. Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer edilen Kosovalı golcü, 32 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. Muric'i, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından alacaklarını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve takımdan ayrılan Max Kruse izledi. Sarı-lacivertli ekipte 20 karşılaşmada bin 691 dakika forma şansı bulan Kruse, 7 kez rakip fileleri sarstı. Fenerbahçe'nin istikrar, gol ve "hırçınlık" istatistiklerinin tamamında ilk 3'te olan Ozan Tufan ise kaydettiği 6 golle üçüncü sırada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu 4'er, Luiz Gustavo, Deniz Türüç ve Emre Belözoğlu 3'er, Zanka, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci 2'şer, Victor Moses, Miha Zajc ve Jailson ise 1'er gol attı. 

"En hırçını" Ozan Tufan

Fenerbahçe'de sezonun "en hırçın" futbolcusu olarak Ozan Tufan öne çıktı. Bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giyen 32 futbolcu, 11 kırmızı, 73 sarı kart gördü.  Söz konusu oyunculardan Ozan Tufan, 33 lig müsabakasında 2 kırmızı, 6 sarı kartla "en hırçın" isim olarak dikkati çekti. Ozan'ın ardından en hırçın isim 2 kırmızı 5 sarı kartla Luiz Gustavo oldu. Bu oyuncuları 2 kırmızı ve 3 sarı kartla Vedat Muric izledi. Bu oyuncuların dışında Serdar Aziz 1 kırmızı, 9 sarı, Garry Rodrigues, Mauricio Isla ve Deniz Türüç, 1 kırmızı ve 4 sarı kartla sıralandı.  Fenerbahçe'de Tolgay Arslan 1'er sarı ve kırmızı kart, Hasan Ali Kaldırım 7, Nabil Dirar 6 ve Emre Belözoğlu 5, Altay Bayındır, Jailson ve Tolga Ciğerci 4'er, Zanka ve Ferdi Kadıoğlu 2'şer, Simon Falette, Victor Moses ve Alper Potuk ise 1'er sarı kart gördü.

 Yaşayan efsane: Emre Belözoğlu

 

 

 

 

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