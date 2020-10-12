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12.10.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'nin gizli silahı frikik!

Fenerbahçe bu sezon transferde etkili serbest vuruş kullanabilen çok sayıda yetenekli oyuncuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin gizli silahı frikik!
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Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Sosa, Lemos, Caner ve Pelkas başta olmak üzere iyi frikik kullanabilen isimler bulunuyor. Teknik Direktör Erol Bulut atışın kazanıldığı yere göre oyuncularına özel çalışmalar yaptırıyor, en doğru oyuncunun topun başında olmasını istiyor

Fenerbahçe yeni sezon için çok alternatifli bir kadro kurdu. Neredeyse zirveye oynayacak iki takıma sahip olan sarı-lacivertliler birçok farklı oyunu oynayabilecek durumda.
Teknik Direktör Erol Bulut’un şampiyonluk yolunda tek bir taktiği olmayacak. Bulut sadece dörtlü savunma ile oynamayacak. Sarı-lacivertliler kimi zaman üçlü savunma ile sahada yer alacak. Bunun dışında tek forvetin dışında ikili hatta üçlü forvet oynayabilecek opsiyonlar da hazırlanıyor. Bununla ilgili maçların gidişatına göre alternatifli planlar yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin kurduğu kadro sadece taktik açıdan bir zenginlik sunmuyor. Duran toplar için de ciddi fırsatlar bulunuyor. Erol Bulut taktik anlayış dışında duran toplarla ilgili de yoğun mesai harcıyor. Transferin tamamlanmasından sonra takımda bu topları kullanabilecek dört önemli isim belirlendi.

Seçenek çok
Sosa, Lemos, Caner ve Pelkas başta olmak üzere frikikleri etkili kullanabilecek isimler bulunuyor. Kimisi sol ayakla, kimisi yakın, kimisi uzak mesafeden frikikleri kullanma özelliğine sahip olan bu isimler atışın yerine göre topun başında geçecek. Etkili serbest atışlar kullanan bu isimler için özel çalışma programları da söz konusu olacak.
Serbest vuruş kullanma yeteneklerine rağmen her maç öncesi teknik heyet bu konuya özel olarak eğilecek. Geçen sezon Alanya’da duran ve yan toplardan birçok puan kazanan Erol Bulut benzer bir hamleyi sarı-lacivertli takımda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Frikik atışları dışında yan toplar için de hafta içinde yoğun mesai harcıyor.

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