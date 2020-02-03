Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor idmanında sürpriz isimler
03.02.2020 - 17:02 | | AA

Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor idmanında sürpriz isimler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında çarşamba günü karşılaşacağı GMG Kırklarelispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor idmanında sürpriz isimler

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

 

Melih Mahmutoğlu ve Damla Çakıroğlu'ndan antrenmanı izledi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Damla Çakıroğlu, antrenmanı izledi.

Futbol takımının yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in davetlisi olarak tesislere gelen Melih ve Damla, antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Fenerbahçenin GMG Kırklarelispor idmanında sürpriz isimler

Mehmet Özdilek: “Rakibin 95 dakikalık bölümde pozisyonu yok”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Başakşehir Miguel Vieira ayrılığını açıkladı!

Son dakika - Başakşehir Miguel Vieira ayrılığını açıkladı!

Sörloth fırtınası! Messi’yi geçti...

Sörloth fırtınası! Messi’yi geçti...

Trabzon Valiliği'nden Fenerbahçe otobüsüne silahlı taciz iddiasına açıklama

Trabzon Valiliği'nden Fenerbahçe otobüsüne silahlı taciz iddiasına açıklama

Ali Çamdalı 2. Lig’e imzayı attı

Ali Çamdalı 2. Lig’e imzayı attı

Sıradaki Haber