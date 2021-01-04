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04.01.2021 - 07:00 |

Fenerbahçe'nin gözdesi Ahmed Kutucu için Schalke 04’ten ayrılık kararı!

İsmi Fenerbahçe için geçen Ahmed Kutucu için flaş bir gelişme yaşandı.Schalke 04’ün ocak ayında Ahmed’i kiraya vermek istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin gözdesi Ahmed Kutucu için Schalke 04’ten ayrılık kararı!
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İsmi Fenerbahçe için geçen Ahmed Kutucu için flaş bir gelişme yaşandı. Alman Bild Gazetesi’nde yer alan haberde, Schalke 04’ün ocak ayında Ahmed’i kiraya vermek istediği aktarıldı. Genç hücumcu için satın alma opsiyonuyla beraber kiralama yoluna izin verileceği aktarıldı. 20 yaşındaki Ahmed Kutucu bu sezon Schalke’de 8 resmi maçta 1 gol atabildi.

Fenerbahçenin gözdesi Ahmed Kutucu için Schalke 04’ten ayrılık kararı

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