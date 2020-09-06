Transfer haberleri | Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi için menajerinden açıklama!

Fenerbahçe'nin transfer etmek için görüşmelerini sürdürdüğü Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınında Sport1'e konuştu.

Sosyal medyada PSV Eindhoven'ı takibe alması nedeniyle golcü futbolcunun Hollanda'ya transfer olacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav şu ifadeleri kullandı.

"Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gönül ısıtıcı. Bunun için teşekkür ediyorum. Şu anda söyleyebileceğim, Eran Zahavi hiçbir yere imza atmadı. Çin'deki sözleşmesi bildiğiniz üzere Aralık sonunda sona erecek. Resmi bir şey olduğunda bunu açıklayacağız."

Resmi teklif gelmedi

İsrail basınında Sport1 gazetesi, Türkiye'de Fenerbahçe taraftarlarının Eran Zahavi'yi çok istediği fakat oyuncuya başka tekliflerin de geldiğini yazdı. Sport1 gazetesi Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık henüz resmi teklif gelmediği yönünde iddiada bulundu. Zahavi'nin Çin'de Aralık sonuna kadar süren sözleşmesinden dolayı menajeri ile Guangzhou arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası