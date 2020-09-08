Fenerbahçe'nin gözdesi Eran Zahavi'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi, İsrail - Slovakya maçının ardından geleceği hakkında konuştu.

"Biz daha iyi oynayan taraftık ama kazanamadık. Sahadaki oyuna bakarsak beraberlik utanç verici. Son dakikada beraberlik golünü attık ama buna rağmen maçın hakkı böyle değildi. Çok pozisyon yarattık. Oyuna hakimdik fakat son vuruşlarda başarılı olamadık. Pes etmeyeceğiz. Böyle devam edersek sonuçlar bizim lehimize yansıyabilir."

"Duyurulacak bir şey olduğunda herkesi bilgilendireceğim"

Transferle ilgili olarak golcü yıldız, "Şimdi milli maçlar bitti. Yarından itibaren farklı bir gün. Duyurulacak bir şey olduğunda herkesi bilgilendireceğim. Şu anda Çin'de sözleşmem var. Yakın zamanda neler olacağını bilmiyorum." dedi.

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