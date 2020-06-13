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13.06.2020 - 19:48 | | Skorer

Fenerbahçe'nin gözdesi Thiago Silva PSG'den resmen ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alan Thiago Silva ile ilgili PSG'den ayrılık açıklaması geldi.

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Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alan PSG'nin yıldızı Thiago Silva için ayrılık kararı alındı.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, sözleşmesinin sonuna gelen Thiago Silva ve Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Milan ve Everton gibi takımların transfer listesinde bulunan Thiago Silva, 2006-2008 yılları arasında Fluminense forması giydikten sonra Milan'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu 2012'den beri PSG'de kariyerini sürdürüyor.

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