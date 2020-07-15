Fenerbahçe'nin gündemindeki Muhammed Kudus, Ajax ile anlaşmaya vardı

Hollanda kulübü Ajax, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu bilinen Muhammed Kudus ile anlaşmaya vardı.

9 MİLYON BONSERVİS

Amsterdam ekibi, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu için 9 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ganalı ile 5 yıllık sözleşmeye de imza atılacak.

Muhammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.

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