15.07.2020 - 17:43 | | Sporx
Fenerbahçe'nin gündemindeki Muhammed Kudus, Ajax ile anlaşmaya vardı
Ajax, Fenerbahçe ile de adı anılan Muhammed Kudus ile anlaşmaya vardı.
Hollanda kulübü Ajax, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu bilinen Muhammed Kudus ile anlaşmaya vardı.
9 MİLYON BONSERVİS
Amsterdam ekibi, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu için 9 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ganalı ile 5 yıllık sözleşmeye de imza atılacak.
Muhammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.
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