Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kadrosu belli oldu! Mesut Özil kadroya alındı

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

- Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu döndü

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna aldı

Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih ettiği isimlerden oldu

- Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almadı

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Diego Perotti, Pelkas ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Jose Sosa da kafilede bulunmadı

- Mesut Özil kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer aldı

Fenerbahçe, Hatayspor maçı kadrosunu açıkladı.

JOSE SOSA NEDEN KADRODA YOK?

Dimitris Pelkas'ın tedavisine başlandığı, Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün bireysel çalışmalarla günü tamamladığı, bugün baba olan Marcel Tisserand'ın ise özel izinli olarak idmanda yer almadığı aktarıldı. Jose Sosa ise zehirlenme şüphesi nedeniyle Hatayspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.