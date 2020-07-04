Fenerbahçe'nin Igor Kokoskov ile anlaşması dünyada ses getirdi!

CELAL UMUT EREN

Basketbolda yeniden yapılanan sarı-lacivertli kulübün, NBA’den bir antrenörü 24 saat içinde ikna etmesi ‘İnanılmaz’ olarak değerlendirildi. ABD ve Avrupa basketbolunun nabzını tutan ünlü yorumcular, Slovenya ile 2017’de Avrupa şampiyonu olan Kokoskov’un doğru bir tercih olduğu görüşünde birleşti

Zeljko Obradovic’in ayrılığı sonrası Fenerbahçe BEKO’da yeni coach belli oldu. NBA’de Sacramento Kings’in asistan coachu Igor Kokoskov, sarı-lacivertli takımla her konuda anlaştı.

3 yıl boyunca İstanbul’da görev alacak Kokoskov, dünya basınında geniş yankı buldu. Eurohoops kaynakları şaşkınlık ve heyecanla Fenerbahçe’nin hamlesini yayınladı.

İşte Igor Kokoskov-Fenerbahçe BEKO anlaşmasının yansımaları:



Eurohoops yazarı Nikos Vargas: İnanılmaz.. Fenerbahçe ofisinde Zeljko Obradovic’ten sonrası çalışılıyordu. 24 saat içerisinde Sarunas Jasikevicius’a imza attırmaya çalışırken Jasikevicius’un bir anda Barcelona tarafından duyurulması ve aynı gün içerisinde Fenerbahçe’nin NBA’den Sacramento Kings’ten Igor Kokoskov’u getirmeye ikna etmesi inanılmaz bir iş... 24 saatte getirilebilecek en iyi coachu getirmek.







ESPN yazarı Adrian Wojarowski: Sacramento Kings’te Luke Walton’ın en iyi asistanıydı Igor Kokoskov.. Efsane Zeljko Obradovic’le yer değiştiriyor.. Slovenya ile 2017 Euro Basket’te baş antrenör olarak Luka Doncic’li kadroyla yakaladığı şampiyonluk.. 3 yıl boyunca Fenerbahçe’de..

Sezon sonu gelecek



Sacramento Kings muhabiri Sean Cunningham: Igor Kokoskov artık Fenerbahçe ile anlaştı. NBA’de kalan sezonu bitirip öyle başlayacak Fenerbahçe kariyerine. Yeni sezonda İstanbul’da Fenerbahçe’nin başında olacak.

‘Obradovic’le hayatım değişti’

Slovenya Milli Takımı ile 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Igor Kokoskov, Zeljko Obradovic’e hayranlık duyuyor. 2004-05 döneminde Sırbistan Milli Takımı’nda Obradovic’le çalışan Kokoskov, hayatının değiştiğini aktarıyor. Sırp coach, 2017’de Avrupa Şampiyonu olduktan sonra şu sözleri dile getirmişti: “Zeljko Obradovic en fazla akıl danıştığım ve tavsiye aldığım insanlardan biridir. Zeljko Obradovic’le yakın arkadaş olmaktan gurur duyuyorum. Obradovic’le Sırbistan Milli Takımı’nda beraber çalıştığımız dönemde hayatım değişti. Obradovic asla unutamayacağınız insanlardan biridir.”

Slovenya Milli Takımı ile 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Igor Kokoskov, Zeljko Obradovic’e hayranlık duyuyor. 2004-05 döneminde Sırbistan Milli Takımı’nda Obradovic’le çalışan Kokoskov, hayatının değiştiğini aktarıyor. Sırp coach, 2017’de Avrupa Şampiyonu olduktan sonra şu sözleri dile getirmişti: “Zeljko Obradovic en fazla akıl danıştığım ve tavsiye aldığım insanlardan biridir. Zeljko Obradovic’le yakın arkadaş olmaktan gurur duyuyorum. Obradovic’le Sırbistan Milli Takımı’nda beraber çalıştığımız dönemde hayatım değişti. Obradovic asla unutamayacağınız insanlardan biridir.”

Bogdanovic etkisi

Eurohoops yazarı Dionysis Aravantinos, Igor Kokoskov’un Fenerbahçe BEKO ile anlaşma aşamasında Bogdan Bogdanovic’in etkili rol oynadığını söyledi. Eurohoops yazarı, Bogdanovic’in Sacramento Kings’te beraber çalıştığı Kokoskov’u ikna ettiğini kaydedip, “Igor Kokoskov’un ikna sürecinde Bogdan Bogdanovic oldukça kilit bir rol oynadı. Fenerbahçe’den ayrılalı 3 yıl olsa da hala daha eski takımına yardım ediyor” ifadelerini kullandı. Eurohoops yazarı Dionysis Aravantinos, Igor Kokoskov’un Fenerbahçe BEKO ile anlaşma aşamasında Bogdan Bogdanovic’in etkili rol oynadığını söyledi. Eurohoops yazarı, Bogdanovic’in Sacramento Kings’te beraber çalıştığı Kokoskov’u ikna ettiğini kaydedip, “Igor Kokoskov’un ikna sürecinde Bogdan Bogdanovic oldukça kilit bir rol oynadı. Fenerbahçe’den ayrılalı 3 yıl olsa da hala daha eski takımına yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

Dragic kutladı

2017’de Slovenya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kazanan Igor Kokoskov’a o dönemki takımından oyuncusu Gorab Dragic başarı diledi. Luka Doncic’le beraber o dönem yıldızlaşan isimlerin başında gelen Dragic, şaşırdığını belirterek, “Fenerbahçe’de iyi şanslar.. Seninle gurur duyuyorum. 3 yıllık yeni yolculuğunda başarı ve şans diliyorum” dedi.

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