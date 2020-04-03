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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marcelino'dan mesaj: Heyecan verici teklifler var!
03.04.2020 - 07:39 |

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marcelino'dan mesaj: Heyecan verici teklifler var!

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Marcelino, “İlk kez İspanya dışına çıkmaya hazırım. Heyecan verici teklifler var” dedi.

Sarı-Lacivertliler’de teknik adam belirsizliği sürüyor. Birçok isimle temas kurulsa da koronavirüs salgınının da etkisiyle henüz kimseyle anlaşma sağlanmadı.

Adı Fenerbahçe ile anılan hocalardan biri de Marcelino. Şu anda boşta olan İspanyol teknik adam, geleceğiyle ilgili konuştu. Daha önce hiç ülkesi dışında çalışmadığını hatırlatan Marcelino, “İlk kez yurt dışında çalışma olasılığım var. Yeni sezonda iyi bir projede yer almak istiyorum. Heyecan verici teklifler var ve yeni bir meydan okuma için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. İspanyol basını, Marcelino ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini ayrıca İtalya ve İngiltere’den de başarılı teknik adama talip çıkabileceğini yazdı.

Fenerbahçenin ilgilendiği Marcelinodan mesaj: Heyecan verici teklifler var

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