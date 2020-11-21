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21.11.2020 - 14:49 |

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Novak ve Sosa sürprizi...

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. Süper Lig'in 9. haftasında Başkent ekibi evinde Konyaspor'a evinde 2-0 ile sürpriz şekilde puan kaybeden Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Novak ve Sosa sürprizi...
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Süper Lig'de verilen UEFA Uluslar Ligi arası sonrasında 9. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerbirliği evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Yeni sezon öncesi teknik direktör Mert Nobre ile sezon başlayan Başkent ekibi kötü gidişat sonrası yollarını ayırmış yerine Mustafa Kaplan ile anlaşmıştı. Süper Lig'in 9 haftasında evinde Konyaspor'a sürpriz şekilde 2-0 yenilen Fenerbahçe ise milli ara sonrasında 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor. 

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz

Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu Novak ve Sosa sürprizi...

İŞTE İLK 11'LER;

Gençlerbirliği: Nordfeldt, İbrahim, Zargo, Diego, Polomat, Berat, Piris, Sio, Furman, Candeias, Ayite

Fenerbahçe: Altay Bayındr, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Perotti, Cisse

MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe ile oynadığı son 37 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabilen Gençlerbirliği (8B 26M), bu galibiyetlerin tamamını sahasında aldı (Şubat 2009'da 1-0, Nisan 2013'te 2-0 & Mart 2015'te 2-1).
Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının altısını kazanan Fenerbahçe (2B), son üç karşılaşmanın ikisinde puan kaybetti (2-2 & 1-1).
Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan Gençlerbirliği (3B 3M), son karşılaşmada Gaziantep FK ile puanları paylaştı (1-1).
Süper Lig'de oynadığı son dört deplasman maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada alabilmişti (5B 8M).
Ankara takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Fenerbahçe (4B 1M), iki galibiyetini de Gençlerbirliği'nden aldı (Mayıs 2017'de 2-1 & Ağustos 2017'de 2-1).

 

Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu Novak ve Sosa sürprizi...

 

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