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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Fenerbahçe'nin istediği Buendia, Premier Lig yolunda!
06.10.2020 - 11:19 | | Fanatik

Fenerbahçe'nin istediği Buendia, Premier Lig yolunda!

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Norwich'ten Emiliano Buendia'nın 16 Ekim'e kadar bir Premier Lig takımına transfer olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin istediği Buendia, Premier Lig yolunda!
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Fenerbahçe , transfer döneminde İngiltere Championship takımlarından Norwich'in Arjantinli kanat oyuncusu Emiliano Buendia'yı kadrosuna katmak istemişti. Bu transfer gerçekleşmemiş olsa da Buendia, 16 Ekim'e kadar yeni bir takımın yolunu tutabilir.

İngiltere'de Premier Lig takımları İngiltere Championship'ten 16 Ekim'e kadar transfer gerçekleştirebilme hakkına sahipler. Standard'ın Premier Lig yolunu tutabilecek oyuncular listesinde ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği Buendia ilk sıralarda yer almakta.

İngiltere Premier Lig'de Norwich formasıyla 1 gol, 7 asistlik performans sergileyen Arjantinli oyuncu, bir önceki sezon ise takımının Premier Lig'e yükselmesine 8 gol, 12 asistlik katkıda bulunmuştu.

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