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04.02.2020 - 17:56 |

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor kadrosu belli oldu! Falette...

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Kırklarelispor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kafilede kiralıktan dönen Allahyar Sayyadmanesh ve yeni transfer Falette yer aldı.

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor kadrosu belli oldu! Falette...

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü saat 14.30’da deplasmanda GMG Kırklarelispor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın 20 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
 
Kadroda şu oyuncular yer alıyor:
 
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.

Kafilede Max Kruse, Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım yer almadı.

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