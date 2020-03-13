Fenerbahçe'nin Konyaspor kadrosu belli oldu! Dirar şoku...

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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